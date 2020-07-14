- Somali'de yardım taşıyan kargo uçağı düştü - Somali'de yardım taşıyan kargo uçağı düştü Somali'nin Beledweyne kentinde yardım malzemeleri taşıyan bir kargo uçağı piste iniş yaptığı sırada düştü.

- Somali'de yardım taşıyan kargo uçağı düştü

MOGADİŞU - Somali'nin Beledweyne kentinde yardım malzemeleri taşıyan bir kargo uçağı piste iniş yaptığı sırada düştü.

Cibuti'den kalkan ve gıda yardımı taşıyan bir kargo uçağı, Somali'nin Hiran bölgesinde bulunan Beledweyne Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düştü. Uçak düştükten sonra alev alırken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 3 mürettebatın kurtulduğu, yardım malzemelerinin ise yandığı bildirildi. Cibuti'den getirilen gıda yardımının, bölgede meydana gelen selden etkilenen siviller için olduğu aktarıldı. Afrika Birliği Somali Misyonu Sözcüsü Charles Imbiakha, kazanın nedeninin tespit edilebilmesi için çalışmalara başlanacağını belirtti.

Kaynak: İHA