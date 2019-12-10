: Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

10.12.2019 22:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:16

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin bulunduğu öğrenilen SYL Otel'e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otelde kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 milletvekilinin yaralandığı belirtildi.

EL BOMBALARIYLA SALDIRILDI

Saldırıyı El Şebap örgütü üstlenirken, örgüt üyesi 2 kişi de cansız ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin polis üniformasıyla otele doğru yaklaştığı ve el bombalarıyla otele saldırdıkları duyuruldu. Güvenlik güçleri, otelde kalan 100 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

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