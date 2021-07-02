Soma ve Akhisarlı yeni muhtarlara büyükşehirden ziyaret
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Soma ve Akhisarlı yeni muhtarlara büyükşehirden ziyaret

Soma ve Akhisarlı yeni muhtarlara büyükşehirden ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 6 Haziran ara seçimlerinde muhtarlığa seçilen Akhisar Şeyhisa Mahallesi Muhtarı Zafer Kara ve Soma Boncuklu Mahallesi Muhtarı İbrahim Çoban'ı ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 6 Haziran ara seçimlerinde muhtarlığa seçilen Akhisar Şeyhisa Mahallesi Muhtarı Zafer Kara ve Soma Boncuklu Mahallesi Muhtarı İbrahim Çoban'ı ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Manisa genelinde çeşitli nedenlerle bazı mahalle muhtarlarının görevlerinden ayrılması nedeniyle 6 Haziran tarihinde ara seçim gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı da, 6 Haziran seçimlerinin ardından görev seçilen mahalle muhtarlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, ilk olarak Akhisar ilçesine bağlı Şeyhisa Mahallesi Muhtarı Zafer Kara'yı ziyaret etti. Muhtar Kara'ya yeni görevinde başarılar dileyen Çevirmeci, Başkan Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, hediye takdiminde bulundu.

Akhisar ziyaretinin ardından Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı heyeti, Soma ilçesine geçti. İlçeye bağlı Boncuklu Mahallesi'nde muhtarlık görevine seçilen İbrahim Çoban ile bir araya gelen Büyükşehir heyeti, Çoban'ı seçilmesinden dolayı tebrik etti, görevinde başarılar diledi. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle muhtarları, kendilerini yalnız bırakmayan ve yanında olduklarını hissettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetine teşekkür etti. - MANİSA

Soma ve Akhisarlı yeni muhtarlara büyükşehirden ziyaret
Soma ve Akhisarlı yeni muhtarlara büyükşehirden ziyaret
Soma ve Akhisarlı yeni muhtarlara büyükşehirden ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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