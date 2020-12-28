Soma Kaymakamı Akkaya, ilçede vaka sayılarının düştüğünü açıkladı

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar ile ilçede günlük vaka sayılarının ciddi şekilde düştüğünü belirtti.

Akkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, vaka artış hızının alınan tedbirlerle büyük ölçüde kontrol altına alındığına dikkati çekerek günlük pozitif vaka sayılarında yaklaşık yüzde 70 düşüş yaşandığını belirtti.

Vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralını hatırlatan Akkaya, "Tedbirlere en çok ihtiyaç duyulan dönemdeyiz. İlçe merkezinde, girdiğimiz her mekanda, sokaklarda sosyal mesafe konularının yanı sıra kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durarak maske konusunda da dikkatli olmalıyız." dedi.

Akkaya, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 26-27 Aralık tarihlerinde ilçe genelinde 369 iş yeri ve 649 kişiye denetim yapıldığını, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişiye 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer