Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor
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Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlar için ekiplerin mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu sabah Soma'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Böylece yangın felaketindeki son durum 6 ilde 20 nokta olarak açıklandı. Yangına sabah saatlerinde havadan müdahale yeniden başladı.

Ülkemizi esir alan yangınlar, üçüncü gününde de devam ediyor. Dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21'inin ise devam ettiği söylemişti.

Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor

SOMA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bu sabah Bakan Pakdemirli, Manisa'nın Soma ilçesinde devam eden yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Soma yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor

6 İLDE 20 YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Türkiye'yi ağlatan orman yangınlarında son durum ise 6 ilde 20 noktada devam ediyor. Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla ve Kayseri'deki yangınları söndürmek için ekiplerin mücadelesi son sürat devam ediyor.

Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor

MÜDAHALEDE KULLANILAN ARAÇLAR VE PERSONEL SAYISI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi. "İlgili kurum ve kuruluşlar yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor." ifadelerini kullanan Altun, iki gün içerisinde çıkan 63 yangının 43'ünün kontrol altına alındığını ve söndürme çalışmalarının titizlikle sürdüğünü kaydetti.

Orman yangınlarına müdahalede 3 uçak, 9 İHA, 1 JCB, 38 helikopter, 620 arazöz, 63 su ikmal aracı, 39 su tankeri, 54 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır, 184 arazi aracı, 45 itfaiye aracı, 21 araç, 2 ekskavatör, 46 ambulans, 13 UMKE aracı, 4 mobil komuta aracı, 4 bin personel ve 187 sağlık personeli yer aldı. Vatandaşların beslenme ve barınmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde 1 sahra mutfak kiti, 5 ikram aracı, 3 KYK yurdu ve 4 Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonu vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca 20 bin 400 öğün yemek dağıtıldı.

Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor
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