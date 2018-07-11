Soma'daki Maden Faciası Davasında Karar

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada şirketin yönetim kurulu başkanı başkanı Can Gürkan 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilen ve faciaya ilişkin 5 tutuklu toplam 51 sanığın yargılandığı davada karar duruşması yapıldı.

Duruşmada tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan, genel müdür Ramazan Doğru, işletme müdürü Akın Çelik, teknik müdür İsmail Adalı ve teknik nezaretçi Ertan Ersoy ile tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, mahkeme heyeti, şirket başkanı Can Gürkan'ın 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru'nun 22 yıl 6 ay, işletme müdürü Akın Çelik'in 18 yıl 9 ay, teknik müdür İsmail Adalı'nın 22 yıl 6 ay, teknik nezaretçi Ertan Ersoy'un 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldığı kararını açıkladı.

Kararın açıklanması sırasında mağdur aileler ve avukatları tarafından sanıklara verilen cezaya tepki gösterildi. Bir avukat, mahkeme başkanına, "taksirle dediniz değil mi? Karar heyetinize aittir, biz sizin yanınızdan çekiliyoruz." dedi.

Gerginliğin sürmesi üzerine mahkeme başkanı, duruşmaya ara verirken fenalık geçiren bazı kişilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Mahkeme heyeti, aranın ardından tekrar duruşma salonuna girdiği sırada da heyete su şişesi fırlatıldığı görüldü. Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri kalkanlarıyla önlem aldı.

Mahkeme heyeti, protestoların devam etmesine rağmen kararın açıklanmasını tamamladıktan sonra salondan ayrıldı.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.

Açılan davada, tutuklu 5 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez, 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.

Tutuksuz sanıklar hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyordu.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.