Soma'da uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli gözaltında
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Soma'da uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

Soma'da uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Soma ilçesinde, polisin 22 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan 18 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, polisin 22 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bugün operasyon başlattı. 21 şüpheliye yönelik, 22 ayrı adrese şafak vakti, eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramalarda 81 gram esrar, 1.4 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1 gram bonzai, 13 kök Hint keneviri, 2 gram Hint keneviri tohumu, 34 adet uyuşturucu hap, 8 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 19 kartuş,1 tabanca sürgüsü ve şarjörü, 37 mermi ele geçirildi. 3 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir

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