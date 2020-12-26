Soma'da "Okulum Temiz" belgesi alan okul sayısı 24 oldu

Manisa'nın Soma ilçesinde "Okulum Temiz" belgesi alan okul sayısı 24'e yükseldi.

Soma'da 11 okula daha "Okulum Temiz" belgelendirme sürecinde başarıya ulaştı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan denetimlerde ilçede, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu, Çelebi Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi, Linyit Anadolu Lisesi, Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi, Altıntaş Ortaokulu, Turgutalp Madenciler İlkokulu, Turgutalp Madenciler Ortaokulu, Nakliyeciler Kooperatifi İlkokulu, 13 Eylül Gama Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Soma Maden İş Halk Eğitim Merkezi "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandı.

Belgeler, okul yöneticilerine Soma Kaymakamı Fatih Akkaya tarafından verildi.

Kaymakam Akkaya, Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE arasında "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında yapılan denetimler neticesinde "Okulum Temiz" belgelendirme sürecinde başarılı olan okul sayısının 24'e ulaştığını belirterek, okul personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer