Soma'da kaza yapan motosikletin sürücüsü aranıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde kaza yapan ve yolda bırakılan motosikletin sürücüsü aranıyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde kaza yapan ve yolda bırakılan motosikletin sürücüsü aranıyor.

Yavuz Selim Caddesi üzerinde yolda kaza yapmış halde bulunan motosikleti gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri 45 AAT 630 plakalı motosikletin Volkan A. adına kayıtlı olduğunu tespit etti.

Sürücünün bulunması için çalışma başlatılırken, motosiklet sürücüsünün motordan dağılan parçaları ve şemsiyesini de yol ortasında bırakıp olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer