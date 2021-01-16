Soma'da kar yağışı etkili oluyor

Manisa'nın Soma ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçe merkezinde ve yüksek kesimlerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüye bürüdü.

Kısıtlamaya rağmen evlerinin önlerine çıkan çocuklar kar topu oynarken, kısıtlamadan muaf olanlar ve görevliler cadde ve sokaklar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Soma Çevre yolu ve bağlantı yollar ile ana arterlerde Soma Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediye ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Kar oynayan çocuklar ve fotoğraf çektirenler fotoğraf karelerine yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer