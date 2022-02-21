Solunum yetmezliği hastalarının 'cihaz yapılandırması' talebi

Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçildi. Ocak ayında 150 KW ve üzeri için farklı fiyatlar uygulanmaya başlandı. Şubat ayı itibariyle de elektrik tüketimi sınırı 210 KW'a çıkarıldı. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), KOAH Hastaları Derneği gibi dernekler, kronik solunum yetmezliği olan binlerce KOAH, kalp yetmezliği, astım, bronşektazi ve akciğer kanseri hastalarının oksijen tedavisi için elektrikle çalışan konsantratör adı verilen cihazlar kullandığına dikkat çekti. Derneklerin yetkilileri, solunum yetmezliği olan ve evinde konsantratör cihazlarını kullananlar için elektrik faturalarında yapılandırma talep etti. Hayatını solunum cihazına bağlı olarak geçiren bronşektazi hastası Özgür Ülger faturasının yeni tarife ile neredeyse iki katına çıktığını dile getirdi.

"TEK BİR CİHAZ 210 KW'YE ULAŞIYOR"

"FATURAM 250 LİRA GELİYORDU, 550 LİRAYA ÇIKTI"