Soluk borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
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Soluk borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

26.10.2020 15:35 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:42
Soluk borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde soluk borusuna ekmek kaçarak nefessiz kalan 2 yaşındaki kız çocuğu, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde soluk borusuna ekmek kaçarak nefessiz kalan 2 yaşındaki kız çocuğu, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay 18 Ekim günü Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin 2 yaşındaki kızları Zeynep Karakolcu, yediği ekmeğin soluk borusuna kaçması sonrasında nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Minik Zeynep'in nefessiz kaldığını gören ailesi, kızlarını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan minik Zeynep, ambulansla Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

9 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yoğun bakımda tedavi altına alınan 2 yaşındaki Zeynep Karakolcu, 9 gündür süren tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minik Zeynep'in morga kaldırılan cenazesi yapılacak işlemlerin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Ekmekle yemek yediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Öte yandan minik Zeynep'in ailesiyle birlikte yemek yediği son görüntüleri ise sosyal medyadan paylaşıldı. Yakınları tarafından paylaşılan görüntülerde minik Zeynep'in sofrada ekmekle birlikte yemek yediği görünüyor. - KOCAELİ

Soluk borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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