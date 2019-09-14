SOLOTÜRK'ten İzmir Körfezi'ne "kokpit içi" bakış - İZMİR

14.09.2019 10:10

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde gerçekleştirdiği özel akrobasi gösterisinin kokpit içi görüntüsü yayınlandı.

Kurtuluş Savaşı'nın sonunu tayin eden İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 9 Eylül'de, Türk Yıldızları'nın yanı sıra SOLOTÜRK de nefes kesen bir gösteri yaptı.

Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan komutasında havalanan SOLOTÜRK'ün, gökyüzündeki cesur hareketleri kokpit içindeki kameraya yansıdı.

Görüntülerde, SOLOTÜRK'ün İzmir Körfezi üzerinden geçişi, uçağın manevraları, flare ve duman atması ile ellerinde Türk bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Kordonboyu'nu dolduran vatandaşlar ile Doğan'ın vatandaşları selamlaması yer alıyor.

Kaynak: AA