SOLOTÜRK, Erzurum'da "Selamlama Uçuşu" yaptı - Haberler
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SOLOTÜRK, Erzurum'da "Selamlama Uçuşu" yaptı

AA, Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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SOLOTÜRK, Erzurum'da

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da "Selamlama Uçuşu" gerçekleştirdi.

ERZİNCAN (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da "Selamlama Uçuşu" gerçekleştirdi.

Kent merkezi semalarındaki uçuş, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi civarında vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK, Erzurum'da Selamlama Uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Erzurum'da Selamlama Uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Erzurum'da Selamlama Uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Erzurum'da Selamlama Uçuşu yaptı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

Çifte Minareli Medrese, Erzincan, Erzurum, Türk, Güncel, Haberler

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