Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem
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Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

27.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:51
Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 48 km altında meydana geldiği vurgulanan depremde ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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