Sol Yanım 'Onur' kimdir? Taner Rumeli kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Onur karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Onur kimdir, gerçek adı nedir? Taner Rumeli kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Onur karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Onur (Taner Rumeli) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Onur kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Onur (Taner Rumeli) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

SOL YANIM ONUR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Sol Yanım dizisinde Onur karakterini "Taner Rumeli" canlandırmaktadır.

TANER RUMELİ KİMDİR?

Taner Rumeli, 8 Nisan 1985 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisi ile yaşayan Taner Rumeli, Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Rıza karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Sol Yanım dizisinde rol almaktadır. Taner Rumeli, 1,85 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2019 : Afili Aşk (Rıza Özkayalı) (TV Dizisi)

2018 : Kalbimin Sultanı (Musa Ağa) (TV Dizisi)

2016 : İnadına Aşk (Toprak) (TV Dizisi)

2015 : Öyle ya da Böyle (Sinema Filmi)

2015 : Sol Şerit (Kaan) (Sinema Filmi)

2014-2016 : Asla Vazgeçmem (Fatih) (TV Dizisi)

2014 : Analı Oğullu (Fırat) (TV Dizisi)

2013 : İnadına Yaşamak (Selim) (TV Dizisi)

2012 : Atlılar (Şahin Bey) (TV Dizisi)

2011-2012 : Öyle Bir Geçer Zaman ki (Tarık) (TV Dizisi)

2011 : Nuri (Can) (TV Dizisi)

2010 : Son İstasyon (Arda) (Sinema Filmi)

2008-2015 : Unutma Beni (Levent) (TV Dizisi)

2008 : Cin Geçidi (Güney) (TV Filmi)

2007 : Bitmeyen Makarna (Mehmet) (Kısa Film)

2000 : Bizim Evin Halleri (Çetin) (TV Dizisi)