Sol Yanım 'Onur' kimdir? Taner Rumeli kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sol Yanım 'Onur' kimdir? Taner Rumeli kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

21.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:58
Sol Yanım 'Onur' kimdir? Taner Rumeli kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Onur karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Onur kimdir, gerçek adı nedir? Taner Rumeli kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Onur karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Onur (Taner Rumeli) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Onur kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Onur (Taner Rumeli) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

SOL YANIM ONUR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Sol Yanım dizisinde Onur karakterini "Taner Rumeli" canlandırmaktadır.

TANER RUMELİ KİMDİR?

Taner Rumeli, 8 Nisan 1985 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisi ile yaşayan Taner Rumeli, Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Rıza karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Sol Yanım dizisinde rol almaktadır. Taner Rumeli, 1,85 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2019 : Afili Aşk (Rıza Özkayalı) (TV Dizisi)

2018 : Kalbimin Sultanı (Musa Ağa) (TV Dizisi)

2016 : İnadına Aşk (Toprak) (TV Dizisi)

2015 : Öyle ya da Böyle (Sinema Filmi)

2015 : Sol Şerit (Kaan) (Sinema Filmi)

2014-2016 : Asla Vazgeçmem (Fatih) (TV Dizisi)

2014 : Analı Oğullu (Fırat) (TV Dizisi)

2013 : İnadına Yaşamak (Selim) (TV Dizisi)

2012 : Atlılar (Şahin Bey) (TV Dizisi)

2011-2012 : Öyle Bir Geçer Zaman ki (Tarık) (TV Dizisi)

2011 : Nuri (Can) (TV Dizisi)

2010 : Son İstasyon (Arda) (Sinema Filmi)

2008-2015 : Unutma Beni (Levent) (TV Dizisi)

2008 : Cin Geçidi (Güney) (TV Filmi)

2007 : Bitmeyen Makarna (Mehmet) (Kısa Film)

2000 : Bizim Evin Halleri (Çetin) (TV Dizisi)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Sergen Yalçın Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sol Yanım 'Onur' kimdir? Taner Rumeli kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 10:58:31. #1.14#
title