Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?

İlk bölümü ile bu akşam STAR TV ekranlarında yayınlanacak dizi Sol Yanım'da Biricik karakterine hayat veren Cemre Baysal hangi dizilerde rol aldı? Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?