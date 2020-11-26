Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?
26.11.2020 17:14 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:17
İlk bölümü ile bu akşam STAR TV ekranlarında yayınlanacak dizi Sol Yanım'da Biricik karakterine hayat veren Cemre Baysal hangi dizilerde rol aldı? Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?
21 yaşındaki genç oyuncu 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur. Peki, Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?
CEMRE BAYSEL KİMDİR?
Dizi film oyuncusu olan Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 yılında İzmir'de doğdu. Baysel, Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Dizi oyunculuğuna 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde Gonca rolüyle başlayan Cemre Baysel, daha sonra İsimsizler dizisinde rol aldı.
CEMRE BEYSEL HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
2020- Sol Yanım (Biricik) (TV Dizisi)
2018 – Elimi Bırakma (Melis) (TV Dizisi)
2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze) (TV Dizisi)
2017 – İsimsizler (Gülperi) (TV Dizisi)
2014 – Yeşil Deniz (Gonca) (TV Dizisi)