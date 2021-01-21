Sol Yanım İhsan Kutlusay kimdir? Cansel Elçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde İhsan Kutlusay karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım İhsan Kutlusay kimdir, gerçek adı nedir? Cansel Elçin kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım İhsan Kutlusay karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım İhsan Kutlusay (Cansel Elçin) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi ha

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan İhsan Kutlusay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İhsan Kutlusay (Cansel Elçin) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

SOL YANIM İHSAN KUTLUSAY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Sol Yanım dizisinde İhsan Kutlusay karakterini "Cansel Elçin" canlandırmaktadır.

CANSEL ELÇİN KİMDİR?

Cansel Elçin (d. 20 Eylül 1973; Tire, İzmir), Türk sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusu.

1982 yılından bu yana Paris'te yaşamını sürdürmekte olan Cansel Elçin, ilk ve orta eğitimini Paris'te Lycée Racine'de tamamladıktan sonra, aile işini devam ettirmek üzere ekonomi ve sosyal bilimler okudu. Bir süre ticaretle uğraşsa da akşam kursları ile başladığı tiyatroya, Fransa'nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent'e yazılarak devam etti. Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Isabelle Adjani gibi isimlerin ders verdiği Ecole Florent'te Audrey Tautou'yla aynı sınıfta okuyan oyuncu, daha sonra New York'tan gelen ve Actor's Studio'u kuran Lee Strasberg'in oğlu John Strasberg ile Jack Garfeinden sinema ve tiyatro dersleri aldı.

Okulu dereceyle bitirmesiyle birlikte, Fransa'nın çeşitli bölgelerinde birçok temsilde sahne alarak profesyonel tiyatro yaşamına adım attı. Tiyatronun yanı sıra çeşitli reklam ve sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda senaryosunu kendisinin yazdığı ve yönetmenliğini de üstlendiği Papillon adlı kısa bir film çekti.

Bir temsilde kendisini izlemeye gelen Ferzan Özpetek ile tanışan Cansel Elçin, yönetmenin Haremsuare adlı filmiyle kamera arkasında cast oluşumu ve çekim konusunda da deneyim kazandı. Aynı zamanda bu paylaşım, kendisine Türkiye'nin önde gelen kadın yönetmenlerinden Tomris Giritlioğlu ile tanışma fırsatını da yaratmış oldu. Tomris Giritlioğlu'nun teklifi ile birlikte, Kırık Kanatlar adlı dizi için Türkiye'ye gelen oyuncu, böylece sanat hayatını Türkiye'de sürdürmeye başlamış oldu. Hatırla Sevgili adlı televizyon dizisinde başrolü üstlenen ve Beykent Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 7. İletişim Ödülleri'nde, 8000 öğrencinin katıldığı anket sonuçlarına göre "En İyi Erkek Dizi Oyuncusu" ödülü alan Cansel Elçin, Yağmur ve Durul Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet adlı sinema filmi ile, Türk sinemasına da adım atmış oldu.

Son olarak Özhan Eren'in yönettiği 120 adlı sinema filminde "Süleyman Teğmen" olarak karşımıza çıkan oyuncunun; yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaryosunu üstlenmesinin yanında, birkaç sürpriz rolle de karşımıza çıktığı sinema filmi Kampüste Çıplak Ayaklar' Ekim 2009'da gösterime girmiştir.

2010'da da Gönülçelen adlı televizyon dizisi ile karşımıza çıkan oyuncu ayrıca Sertab Erener'in Bir Damla Gözlerimde adlı şarkısının klibinde de oynamıştır. 4 Şubat 2011'de gösterime giren Aşk Tesadüfleri Sever filminde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 3 Aralık 2011'de Burcu Esmersoy ile birlikte Elle Style sunuculuğunu yapmıştır. Oyuncu, 2011'de yayına giren Yalancı Bahar dizisinde başrol oynamıştır. 2012'de ise Kötü Yol dizisiyle yeniden başrol olarak karşımıza çıkmıştır.2014' Alper Akdeniz'in yönettiği "Roya" adlı kısa filmde Sema Öztürk ile başrol paylaşmıştır. Film 2014 Cannes Film Festivali Türkiye Standı'nda yer almıştır.

7 Şubat MİT operasyonunun anlatıldığı Darbe (2014) adlı filmde MİT Müsteşarını Cansel Elçin canlandırmıştır.

2015 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezinin Türkiye'de ilk defa sahnelenen Frankenstein adlı oyununda Dr Victor Frankestein rolünü başarıyla canlandırmaktadır.

YÖNETTİĞİ VE ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Yönettiği:

2009 - Kampüste Çıplak Ayaklar

2007 - Papillon - Kelebek

Yer aldığı sinema filmleri:

2015 - Evlenmeden Olmaz

2015 - Bizim Hikaye

2014 - Roya

2011 - Aşk Tesadüfleri Sever

2009 - Ada » Talip Ertürk Ve Murat Emir Eren

2009 - Kampüste Çıplak Ayaklar

2008 - 120 » Özhan Eren ve Murat Saraçoğlu

2006 - Küçük Kıyamet » Yağmur ve Durul Taylan

2004 - L'equilibre De La Terreur » Jean-Martial Lefranc

2004 - Tu Vas Rire Mais Je Te Quıtte » Philippe Harel

2002 - A Plus Pollux » Luc Pages

2001 - L'art (Delicat) De La Seductıon » Richard Berry

1999 - Le Cœur A L'ouvrage » Laurent Dussaux

1998 - Harem Suare (Le Dernier Harem) » Ferzan Özpetek

1997 - Irma Vep » Olivier Assayas

Yer aldığı TV filmleri:

2004 - Navarro–Une Femme Aux Abois » José Pinheiro

2002 - La Crim' » Denis Amar

1999 - Route De Nuit » Laurent Dussaux

Yer aldığı diziler:

2020 - Sol Yanım (İhsan)

2018 - Ağlama Anne (Adnan Alan)

2017 - Dayan Yüreğim (Fuat)

2015 - Eve Dönüş (Yusuf Bozyel)

2012 - Kötü Yol (Kenan Yılmazer)

2011 - Yalancı Bahar (Selim-Aziz)

2010-2011 - Gönülçelen (Murat)

2008 - Cennetin Çocukları (Ömer)

2006-2008 - Hatırla Sevgili (Ahmet)

2006-2007 - Kırık Kanatlar (Cemal)