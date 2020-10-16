Sol Yanım dizisi ne zaman başlıyor? Sol Yanım oyuncuları ve konusu

Sol Yanım adlı yeni dizi Star TV'de ekrana gelmek için gün sayıyor. Peki, Sol Yanım oyuncuları kim, konusu ne? Diziseverlerin merakla beklediği Sol Yanım dizisi ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

Sol Yanım dizisi Cansel Elçin, Defne Samyeli gibi isimlerle Star TV'de ekrana gelecek. Öte yandan dizinin genç oyuncuları da dikkat çekiyor. Sol Yanım dizisi hangi gün başlıyor? Sol Yanım oyuncu kadrsunda kimler var?

SOL YANIM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star Tv'nin heyecanla beklenen dizisi Sol Yanım adlı dizi, başarılı oyuncu kadrosuyla dizi takipçileriyle buluşmak için gün sayıyor. Sol Yanım dizisinin ne zaman ekrana geleceğine yönelik henüz bir tarih belirtilmedi, ayrıca konusu hakkında da bir ayrıntı verilmedi.

SOL YANIM OYUNCULARI

Televizyon ekranlarına yeni adım atacak olan Sol Yanım dizisi, BKM yapımcılığında ve Serdar Gözelekli yönetmenliğinde yayınlanacak. Dizinin senaryosu ise Melis Civelek tarafından kaleme alındı. İşte, oyuncu kadrosu:

Özge Yağız

Tolga Mendi

Cemre Baysel

Defne Samyeli

Cansel Elçin

Deniz Barut

Esra Bezen Bilgin

Emre Bey

Benian Dönmez

Taner Rumeli

Feyza Civelek

Oktay Çubuk

Ecem Atalay

Aleyna Şen

Seda Akman

Emre Dinler