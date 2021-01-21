Sol Yanım dizisi 'İdil' kimdir? Seda Akman kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!
Sol Yanım dizisinde İdil karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım İdil kimdir, gerçek adı nedir? Seda Akman kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım İdil karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım İdil (Seda Akman) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...
Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan İdil kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İdil (Seda Akman) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
SOL YANIM İDİL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Sol Yanım dizisinde İdil karakterini "Seda Akman" canlandırmaktadır.
SEDA AKMAN KİMDİR?
Seda Akman (d. 13 Ocak 1978, Kütahya) Türk sinema ve dizi oyuncusu.
Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi'nde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6'da Jetset adında bir TV programı sundu.
Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.
1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV'de farklı programlarda sunuculuk yaptı.
2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak ATV'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı. Oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. ve Acil Servis yer almaktadır.
Seda Akman 2018 yılında, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde yer almıştır.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Yazı Tura : 2003
Mühürlü Güller : 2003
Ölümsüz Aşk : 2003
Bir İstanbul Masalı : 2003
Balans ve Manevra : 2004
Aşk Yolu : 2005
Kanlı Düğün : 2005
Emret Komutanım : 2005/2007
Emret Komutanım Şah Mat : 2006
Annem : 2007
Arka Sokaklar : 2010
Behzat Ç. : 2010
Küçük Sırlar : 2010
Mükemmel Çift : 2010
Karakol : 2011
Eve Düşen Yıldırım : 2012
Tozlu Yollar : 2013
Fatih : 2013
Acil Servis : 2015
Sen Benimsin : 2015
Gecenin Kraliçesi : 2016
Bu Şehir Arkadan Gelecek- 2017
Kalp Atışı- 2017
Adı: Zehra : 2018
Aşk ve Mavi : 2018
Arada : 2018
Kurşun : 2019
Sol Yanim : 2020