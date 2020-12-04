Sokrat St Ozbi - Teslim Olma şarkı sözleri

Sokrat St yepyeni parçası Teslim Olma'yı müzik dinleme platformları üzerinden paylaştı. Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Ozbi ile yaptığı düeti paylaşan Sokrat St ilk dakikadan binlerce kez izlendi.

Rap dünyasının sevilen isimlerden Sokrat St, Ozbi ile yaptığı yepyeni parçasını müzik dinleme platformlarında paylaştı.

SOKRAT ST OZBİ TESLİM OLMA ŞARKI SÖZLERİ

[S?krat St]

Kanatır?ar, insan?ar içini kanatır?ar

Tek haya??eri ?ar, para kırmak

Kimsede bir ha? hatır y?k

İçimde bir paran?ya yaratır b?

Her dakika gü?ene?ek birini arayıp d?r

*** para p???

Bir yanda a?tın saat bir yanda g?r?r

Her baktığımda gö??erim k?r?r

Be??i yerim y?rd?m

Gerçeği arayan karşısında beni b???r

Artık bir bahanem mi, y?k

Ayağa ka?kabi?irsem de yeniden d?ğ

Y???m? çi?erim yüreğim d?ğ

R?h?m a?e? a?e?

Ama bir yanım s?ğ?k

Kendim?e bir da?am ?ar

İçinde çıkar hep y?k

Düşe ka?ka büyür ama tes?im ??ma

Beni aramı?a d??ar ördü ??r?a

İçerim şerefine

S?sarsam ö?gür ??mam

Sürek?i neden neden diye kendime s?rd?m

Ya sa?aş ya da yeni bir y?? b??

Panik, stres ?e k?rk?

Hem kendimi hem insan?arı y?rd?m

[O?bi]

Bakarı? ka?itene, menta?itene

Düşünüp d?r ?an bi?i günde 50 kere

İstanb?? Yeditepe, içeri? şerefine

Bak ?rda tes?im ??ma ??an hiçbir diktatöre

Baka?ım ka?itene, menta?itene

Düşünüp d?r ?an bi?i günde 50 kere

İstanb?? Yeditepe, içeri? şerefine

Bak tes?im ??mayı? ?an hiçbir diktatöre

Tes?im ??ma

Her gün bir s?r? s?r

Her gün yeni bir yara daha da kanıy?r

Düşsen de ka?k y?d?m?a bir anas?n

Bi? ki s? y?ks???n ama ?engin yıkanıy?r

Yine maa?esef b?ğa?ım tıkanıy?r

E?et tıka?ı y??, kimisi çıkamıy?r

O??r ???r, bak yıkı?ıy?r

Her kör sistem gibi b? da yıkı?ıy?r

Ha?a?ı ??sak da yara?ıyı?

Var?ş?arda büyüdük, bahtı kara?ıyı?

Ama ha?a?ıyı? ?an ha?a?ıyı?

Kimseyi ip?emeyi?, kendimi?in kra?ıyı?

Bakarı? ka?itene, menta?itene

Düşünüp d?r ?an bi?i günde 50 kere

İstanb?? Yeditepe, içeri? şerefine

Bak ?rda tes?im ??ma ??an hiçbir diktatöre

S?kayım ka?itene, menta?itene

Düşünüp d?r ?an bi?i günde 50 kere

İstanb?? Yeditepe, içiy?r?? şerefine

Bak tes?im ??mayı? ?an hiçbir diktatöre

[S?krat St & O?bi]

Düşe ka?ka büyür ama tes?im ??ma

Beni aramı?a d??ar ördü ??r?a

İçerim şerefine

S?sarsan ö?gür ??ma

Tes?im ??ma!