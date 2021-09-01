Sökeli üreticilerden Manavgat'a 2 tır saman yardımı
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Sökeli üreticilerden Manavgat'a 2 tır saman yardımı

Sökeli üreticilerden Manavgat'a 2 tır saman yardımı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde, orman yangınlarından etkilenen Manavgatlı hayvan yetiştiricilerine 2 tır saman gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, orman yangınlarından etkilenen Manavgatlı hayvan yetiştiricilerine 2 tır saman gönderildi.

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, gazetecilere, orman yangınlarının hayvancılık sektörüne de zarar verdiğini ifade etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangınlardan etkilenen hayvan üreticilerine destek amacıyla kampanya başlattıklarını hatırlatan Tanyeri, şöyle konuştu:

"Allah bir daha böyle bir yangın felaketiyle bizi karşı karşıya getirmesin. Ciğerlerimiz yandı, hayvanlar yandı, çiftçilerimizin samanları yandı. Manavgat Ziraat Odası ile irtibata geçerek saman kampanyası başlattık. Kırsal bölgelerde yaşayan hayvan sahiplerinin desteğiyle 2 tırı dolduracak 1200 paket saman tedarik ettik ve Manavgat'a gönderdik. Sökeli hayvan sahiplerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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