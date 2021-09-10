Söke TARİŞ'ten anlamlı video; "72 yıldır üreticinin sigortasıyız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Söke TARİŞ'ten anlamlı video; "72 yıldır üreticinin sigortasıyız"

Söke TARİŞ'ten anlamlı video; '72 yıldır üreticinin sigortasıyız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin en büyük tarım satış kooperatifi olan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, pamuk hasadı öncesinde resmi sosyal hesabından anlamlı bir tanıtım videosu yayımladı.

Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin en büyük tarım satış kooperatifi olan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, pamuk hasadı öncesinde resmi sosyal hesabından anlamlı bir tanıtım videosu yayımladı. Videoda Bağarası yolu üzerinde yeni taşınan modern tesislerin konferans salonundaki kürsüden ortaklara seslenen Kooperatif Başkanı İsmail Özer, birlik beraberlik mesajı verdi.

Aydın'a bağlı Söke'de 72 yıldır "Birlik Kuvvettir" sloganıyla hizmet veren Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, ortaklarına ve üreticilere moral ve motivasyon aşılamak için yeni alım sezonu öncesinde anlamlı bir video hazırladı. Bu sezon tarihinde ilk kez buğday alımı da yapan kooperatifin Bağarası yolu üzerindeki modern donatıya sahip tesis ve idari binasının bulunduğu yeni yerine taşınmasının da işlendiği videoda, birlik ve beraberlik mesajıyla birlikte üretim vurgusunda bulunulmasıysa takdirle karşılandı.

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz"

Ortaklarla çiftçilerin büyük beğenisini toplayan ve kurumun resmi sosyal medya hesaplarından, "Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi; 72 yıldır üreticinin sigortası...Tüm ortak ve üreticilerimize bol ve bereketli pamuk hasadı diliyoruz." mesajıyla paylaşılan 2 dakika 22 saniyelik videoda konuşan Başkan Özer, "Kurucularımızdan ve atalarımızdan bize miras kalan ilkemiz olan 'Birlikten Kuvvet Doğar' anlayışıyla, güçlü ortak, güçlü kooperatif ve güçlü birlik olarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Ayinesi iştir kişinin iştir lafa bakılmaz" ifadelerini kullandı. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan video, ortak ve üreticilerin sosyal medya hesaplarından da beğeni ve paylaşımla karşılık buldu. - AYDIN

Söke TARİŞ'ten anlamlı video; '72 yıldır üreticinin sigortasıyız'
Söke TARİŞ'ten anlamlı video; '72 yıldır üreticinin sigortasıyız'
Söke TARİŞ'ten anlamlı video; '72 yıldır üreticinin sigortasıyız'
Söke TARİŞ'ten anlamlı video; '72 yıldır üreticinin sigortasıyız'
Söke TARİŞ'ten anlamlı video; '72 yıldır üreticinin sigortasıyız'
Söke TARİŞ'ten anlamlı video; '72 yıldır üreticinin sigortasıyız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, sınırımızdan geçmeye çalışırken yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, sınırımızdan geçmeye çalışırken yakalandı
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Ece Üner Haluk Levent Deniz Akkaya
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Ünal Karaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Söke TARİŞ'ten anlamlı video; "72 yıldır üreticinin sigortasıyız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 12:27:11. #1.16#

title