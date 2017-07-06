Söke Ovası'nda Pamukta Nem ve Kalite Gps'le Kontrol Edilecek

Yaklaşan pamuk hasat sezonu öncesi hasadın pamuğun kalitesini koruyarak yapılmasına ilişkin uyarılar ve önlemler artıyor. 2017 Yılı Pamuk Toplama Makinesi ile pamuk hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin tebliğ yayınlanırken, alınan önlemlerden biri pamuk hasat makinelerine GPS takılması olacak. Takılacak olan GPS'le pamukta nem kontrol edilecek. Sadece nem değil hasatta tam açmamış kozaların toplanması, pamuğun çiğli oranının yüksek olması gibi durumlarda kontrol altında tutulacak.



Konuyla ilgili olarak Aydın Tarım İl Müdürlüğü tarafından Söke Ziraat Odası'nda toplantı düzenlendi. Toplantıda Aydın İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Futa Fikret Aktaş ve Müdürlük yetkililerinin yanı sıra Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş ve Söke Ticaret Bordası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Deniz Günal da bulundu. Toplantıda 2017 yılında pamuk hasadında uyulması gereken kurallar ve makinelere nemölçer cihazı (GPS) takılmasının önemi anlatıldı.



Toplantıda Müdürlük yetkililerince; "Çiftçimizin bin bir emek ve masrafla yetiştirdiği pamuğun kalitesini korumak, pamuk toplama makinesi ile pamuk hasadında meydana gelen koza ve nemli toplanmasıyla oluşan kalite kayıplarını en alt seviyeye indirmek için pamuk hasadında kontrol hizmetlerini organize etmek amacıyla Aydın Valiliği'mizce mevzuat hazırlanması planlanmaktadır. Dünyada önemli bir konuma sahip olan Aydın pamuğunun zamanında, nemli olarak amacına uygun hasat edilmemesi kalite kayıpları ortaya çıkarmaktadır. Bu durum üreticinin zararına, dolayısıyla da ülke ekonomisini etkileyeceğinden ekonomik zarar meydana getirir. Ayrıca ihtiyaca uygun pamuk ithalatı doğacak olup, bu da dış bağımlılık demek, dışa kaynak aktarımı demek olduğundan milli ekonomi zarar görecektir" denildi.



Söke genelinde 200'ün üzerinde pamuk toplama makinesinin bulunduğunu belirten Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş; "Dünyada kalitesini kanıtlamış Söke pamuğunun hasatta kalitesinin bozulmadan, marka değeri düşürülmeden toplanması ve piyasaya sunulması çok önemli. Bu konuya tarladan başlayıp, işletmelere kadar herkesin duyarlı olması gerekiyor. Kontrol sisteminin geliştirilmesi ve konuya hassasiyet getirilmesi hem bölge, hem de ülke ekonomimiz açısında çok önemli" dedi.



2017 Yılı Pamuk Toplama Makinesi ile pamuk hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin tebliğde;



"Aydın ili sınırları içerisinde bulunan tüm pamuk hasat makinelerine GPS takılarak pamuğun % 65 hava neminin üstünde olduğu durumlarda toplanmasını engellemek ve bu orandan fazla nem oranına sahip, pamuk toplayan, pamuk hasat makinesi ve operatörlerine (Hasat olgunluğuna gelmemiş ve çiğli zamanlarda hasat eden makine sahipleri ve operatörlerine, teknik özellikleri yetersiz, tamir, bakım ve ayarları tekniğine uygun olarak yapılmamış makineyle hasat yapan makine sahibi ve ürün sahiplerine; örneğin; kozalar tam açmamış, pamuğun çiğli oranının yüksek olması gibi durumlarda Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre idari para cezası verilecektir" deniliyor. - AYDIN