Söke'nin sevilen muhtarı Çandır, son yolculuğuna uğurlandı.

ÇANDIR, YOZGAT (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Aslanyaylası Mahallesi muhtarı Adnan Çandır uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybetmişti. Muhtar Çandır Aslanyaylası Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak başta olmak üzere mahalle muhtarları, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez ile birlikte çok sayıda vatandaş ve Çandır Ailesinin yakınları katıldı.

58 yaşında hayatını kaybeden üç çocuk babası Adnan Çandır dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanırken, Aslanyaylası Mahalle mezarlığına defnedildi. Kabristanda Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru tarafından dua edildi. - AYDIN

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