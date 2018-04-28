Söke İyi Parti İlçe Başkanı Şule Tuntaş Milletvekili Aday Adaylığını Açıkladı

İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Şule Tuntaş, Aydın milletvekili aday adaylığı için ilçe başkanlığından istifa ederek, adaylık başvurusunu yapmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

İlçe merkezinde yaptığı basın toplantısında aday adayı olduğunu kamuoyuna duyurdu. Şule Tuntaş açıklamasında; "Bu kararı almamda bana her zaman güvenen ve her daim desteğini esirgemeyen eşim Mustafa Cem Tuntaş'a, 2 çocuğuma, oğlum Yaşar'ıma ve kızım Selena'ma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki yanımdalar. Bugün çok kıymetli yol arkadaşlarımla beraber aramızda yaptığımız istişareler sonucu aldığımız kararı sizlere açıklayacağım. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimlerde İYİ Parti Aydın Milletvekili Aday Adayıyım. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nadide vecizesi "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" benim yol ışığım olacak ve asla vazgeçmeyeceğim. Sizlerden alacağımız güç ve inanç ile başaracağız" dedi.

Şule Tuntaş'ın milletvekili aday adaylığı için ilçe başkanlığından istifa etmesinin ardından İYİ Parti Söke İlçe Başkanlığına yönetimde yer alan Çağlar Çelikez'in getirilmesi kararının alındığı açıklandı. - AYDIN