Söke'deki orman yangında tarım arazileri de zarar gördü
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Söke'deki orman yangında tarım arazileri de zarar gördü

Söke'deki orman yangında tarım arazileri de zarar gördü
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Söke ilçesinde orman yangınında tarım arazileri de zarar gördü.

AYDIN'ın Söke ilçesinde orman yangınında tarım arazileri de zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile 1.5 saatte söndürülürken, ilk belirlemelere göre 3 dönüm orman, 1.5 hektar da tarım arazisi tahrip oldu. 

Söke'nin kırsal Doğanbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, tarım arazilerine de sıçradı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine 6 helikopter, 13 arazöz, 2 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahalede bulunuldu. Yangın 1.5 saatte fazla büyümeden kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 3 dönüm orman, 1.5 hektar da tarım arazisi zarar gördü. Yangın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 


Söke'deki orman yangında tarım arazileri de zarar gördü
Söke'deki orman yangında tarım arazileri de zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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