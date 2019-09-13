Söke'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Söke'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yarlandı.

13.09.2019 10:48
Söke'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yarlandı.

Alınan bilgiye göre, Söke'den Bodrum yönüne giden Nebi Topuzoğlu yönetimindeki 22 DL 341 plakalı otomobil, Gölbent Mahallesi yolundan çıkan Bayram Mozgallı'nın yönetimindeki 09 JF 628 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Söke'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: AA
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