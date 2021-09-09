Söke'de CHP'nin 98. yılı kutlandı
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Söke'de CHP'nin 98. yılı kutlandı

Söke'de CHP'nin 98. yılı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Söke'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Söke'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kutlama programı kapsamında, ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapılırken, saygı duruşunda bulunuldu. Çelenk sunumu sonrasında parti binasına geçildi. CHP'nin 98. Yıl kutlama programına İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Kadın Kolları Başkanı Kübra Çolak, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Çakır başta olmak üzere Söke Belediye Başkan Vekili Hatice Kurban ve Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ile partililer katıldı.

CHP'nin kurtuluş ve kuruluşun partisi olduğunu belirten CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan; "Partimiz 98 yaşında. Türkiye'de kurtuluş mücadelesinin içinden çıkmış, atılımın tam merkezinden çıkmış bir partinin mensubu olmaktan her Cumhuriyet Halk Parti üyesi şeref ve onur duyar. Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim iki büyük eserim vardır. Biri Cumhuriyet diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir" sözleri hep kulaklarımızda var olacak. İnşallah bu muhalefette geçirdiğimiz son kutlama, bundan sonraki kutlamaları önümüzdeki dönemlerde iktidarda olduğumuz, Türkiye'yi yeniden inşa edeceğimiz günlerde yapacağız. Partimizin kuruluş yıldönümü kutlu olsun" dedi.

Konuşmanın ardından CHP Söke İlçe Teşkilatının kuruluş yıldönümü için yaptırdığı pastanın kesimi yapıldı. - AYDIN

Söke'de CHP'nin 98. yılı kutlandı
Söke'de CHP'nin 98. yılı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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