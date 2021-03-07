Söke Belediyesi'nden 8 Emekçi Kadına, 8 Mart Kadınlar Günü ziyareti
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Söke Belediyesi'nden 8 Emekçi Kadına, 8 Mart Kadınlar Günü ziyareti

07.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:08
Söke Belediyesi'nden 8 Emekçi Kadına, 8 Mart Kadınlar Günü ziyareti

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla oluşturulan ekip ilçede çalışan emekçi kadınları ziyaret etti.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla oluşturulan ekip ilçede çalışan emekçi kadınları ziyaret etti. Söke Belediyesi ve Söke Kent Konseyi işbirliği ile yapılan etkinlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle; toplumsal yaşamda zorlu meslekler arasında sayılabilecek iş kollarında çalışan kadınlar, iş yerlerinde ziyaret edildi.

"8 farklı meslek grubundan kadınlar ziyaret edildi"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle gerçekleştirilen ziyaretlerde Kisir Mahallesi'nde kahvehanecilik yapan Nazan Suna, Serçin Mahallesi'nde balıkçılık yapan Ayşe Özbaşı, motor tamirciliği yapan Ayten Özdemir, demircilik yapan Sevilay Alpay, Nalburiyeci Gülay Gültekin, oto yıkamacı Meryem Ediz, Saat tamircisi Fatma Akdeniz ve anahtarcı Meryem Apak ziyaret edildi.

Genelde erkeklerin mesleği olarak bilinen farklı sektörlerde çalışan sekiz kadına gerçekleştirilen ziyaretlerde, emekçi kadınlara çiçek ve hediyeler takdim edilerek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınların günleri kutlandı.

Tuncel; "Kadınlarımızın yanındayız"

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "8 Mart, toplumumuzun temel direği kadınlarımızın, toplumsal yaşamda hak ettikleri yere gelebilmeleri adına göstermemiz gereken hassasiyetin sembolüdür. Haksızlığa, eşitsizliğe, kadına şiddet ve ayrımcı uygulamalara karşı dik duran, başını kaldıran, mücadele veren kadınlarımızın yanındayız. Kadınlarımızın bu anlamlı günleri kutlu olsun" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel öncülüğünde oluşturulan ziyaret heyetinde; Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan, Kültür ve Sosyal işler Müdürü Hüseyin Batir, Kültür Komisyonu Başkanı Saime Cantürk, Kadın Komisyonu Başkanı Av. Hatice Kurban, Sökeli Kadın Kooperatifi Başkanı Yasemin Gürsoy, Kent Konseyi başkanı Güler Nalbant ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu ziyaretlerde yer aldı. - AYDIN

Söke Belediyesi'nden 8 Emekçi Kadına, 8 Mart Kadınlar Günü ziyareti
Söke Belediyesi'nden 8 Emekçi Kadına, 8 Mart Kadınlar Günü ziyareti
Söke Belediyesi'nden 8 Emekçi Kadına, 8 Mart Kadınlar Günü ziyareti
Söke Belediyesi'nden 8 Emekçi Kadına, 8 Mart Kadınlar Günü ziyareti
Söke Belediyesi'nden 8 Emekçi Kadına, 8 Mart Kadınlar Günü ziyareti
Söke Belediyesi'nden 8 Emekçi Kadına, 8 Mart Kadınlar Günü ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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