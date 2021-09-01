Sokaktaki kabloya temas edince akıma kapılarak öldü
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Sokaktaki kabloya temas edince akıma kapılarak öldü

Sokaktaki kabloya temas edince akıma kapılarak öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da sokaktaki elektrik kablosuna temas eden Ali Karayılan (61) akıma kapıldı.

ŞANLIURFA'da sokaktaki elektrik kablosuna temas eden Ali Karayılan (61) akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan Karayılan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde kırsal Bahçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Ali Karayılan, yoldan geçtiği sırada açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etti. Akıma kapılan Karayılan, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayılan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Karayılan'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sokaktaki kabloya temas edince akıma kapılarak öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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