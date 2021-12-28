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Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana'da bir kadın, kızı ile yolda yürüdü sırada silahlı saldırıya uğradı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Adana'da bir kadın, kızı ile yolda yürüdü sırada silahlı saldırıya uğradı.

Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde sokakta kızı Nisanur Fırat ile yürüyen Sevgi Çelik'e, yüzü maskeli iki kişi tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, ağır yaralı Çelik'i Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Son dakika haberleri | Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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