Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı
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Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı

28.01.2021 08:56 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:39

Bursa'da devriye gezen bekçi ve polis ekipleri, yoğun kar yağışı altında ve eksi 1 derece soğuğa rağmen sokakta yatan evsiz kadını, donmaktan kurtardı. Ekipler tarafından karakola götürülen kadına çay ve simit ikram ederken battaniye ile de ısınmasını sağladı.

Merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı Caddesi'nde gece saatlerinde devriye gezen bekçiler ve polis ekipleri, yoğun kar yağışı ve eksi 1 dereceye düşen hava sıcaklığına rağmen sokakta yatan ve evsiz olduğu öğrenilen Ayşegül Yılmazkaya'yı fark etti.

Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı

ZOR İKNA OLDU

Yardımsever ekipler, Yılmazkaya'nın yanına giderek karakola gitmeyi ve ısınmasını teklif etti. Bir süre ekiplerin bu hareketini geri çeviren Yılmazkaya, daha sonra ikna olarak ekip aracına bindirildi. Çarşı karakoluna götüren Yılmazkaya'ya burada çay ve simit ikram edildi. Ayrıca bir battaniye de verilerek ısınması sağlandı.

Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı

POLİSİN RESMİNİ ÇİZEREK TEŞEKKÜR ETTİ

Evsiz ve yalnız olduğu öğrenilen Yılmazkaya'nın resim çizmeyi çok sevdiğini öğrenen ekipler, kendisine bir kalem ve kağıt verdi. Genç kız, kendisine çay ikram eden kadın polis memurunun resmini çizerek, teşekkür etti.

Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı

SIĞINMA EVİNE GÖTÜRÜLECEK

Polis ve bekçi ekiplerinin bu hareketi büyük takdir toplarken, Ayşegül Yılmazkaya'nın kadın sığınma evine götürüleceği belirtildi.

Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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