Sokaklarda yatan hamile kadının dramı yürek sızlattı: Erkekler, cinsel ilişki şartıyla eve alıyor - Haberler
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Sokaklarda yatan hamile kadının dramı yürek sızlattı: Erkekler, cinsel ilişki şartıyla eve alıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Birleşik Krallık'a bağlı Swansea kentinde yaşayan Natalie Cox isimli hamile kadın, erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra kalacak yeri olmadığı için sokaklarda yaşamaya başladı. Cox'un itirafı ise yürekleri sızlattı. 26 yaşındaki kadın, erkeklerin kendisini sadece cinsel ilişki şartıyla eve aldığını anlattı.

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'in güneyindeki Swansea kentinde sokaklarda yaşayan 26 yaşındaki Natalie Cox isimli kadının dramı yürekleri sızlattı. Erkek arkadaşıyla mutlu bir birlikteliği olan Cox, giderek aralarının bozulmasının ardından erkek arkadaşından ayrılmak zorunda kaldı. Sevgilisinin evinde yaşayan Cox, ayrılık kararıyla birlikte sokaklarda kaldı.

Sokaklarda yatan hamile kadının dramı yürek sızlattı: Erkekler, cinsel ilişki şartıyla eve alıyor

2 YILDIR SOKAKLARDA

Cox, yaklaşık 2 yıldan bu yana sokaklarda yaşıyor. Genç kadının anlattıkları ise kan dondurdu. Buna göre her zaman sıcak bir yatak bulamadığını belirten Cox, "Yılın sadece belli dönemlerinde yatakta yatabiliyorum. Erkekler genelde evine alıyorlar ancak bunun karşılığında benden cinsel ilişki istiyorlar. Ben de evde kalabilmek için bunu kabul ediyorum" dedi.

Sokaklarda yatan hamile kadının dramı yürek sızlattı: Erkekler, cinsel ilişki şartıyla eve alıyor

"KIŞIN KORKUNÇ GEÇECEK"

Kış aylarının gelmesiyle birlikte endişelerinin de arttığını belirten Cox, "Evet, hamile olduğumun farkındayım ancak şu anda sokaklardan başka çarem yok. Kış da geldi ve çok korkunç geçecek gibi duruyor. Şu anda acilen yaşayacak bir yere ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
Hek Tor:Türkiye"ye siginmaci olarak gel, hemen alirlar ev ve maas verirler... Hatta vatandaslik bile alabilirsin... alabilir misin...hmmmm yok onu alamazsin iste, zira yüksek miktardaki Dolar karsiligi veriliyor. Cevap Yaz 13 19 Yayından Kaldır
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