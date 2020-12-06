Sokaklar boşalınca belediye yollarda temizlik yaptı

Van'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında boşalan caddeler İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından yıkandı.

Tüm dünyada yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgınına karşı ilk günden bu yana çalışmalarını titizlikle sürdüren İpekyolu Belediyesi, sokağa çıkma yasağıyla birlikte çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler ilk olarak Alipaşa Mahallesi İller Bankası Sokakta çevredeki çöpleri poşetleyerek, mıntıka temizliği yaptı.

Ardından müdürlüğe bağlı 50 kişilik ekip, kentin en işlek yerlerinden olan Maraş Caddesi'ni kapsamlı şekilde yıkadı.

Tazyikli suyla yıkama ve vakumlu yol süpürge araçlarının da desteğiyle baştan başa temizlenen cadde yeni haftaya hazırlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar