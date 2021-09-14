Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

İZMİR'in Konak ilçesinde Savaş Akova'yı (28) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Murat K., polis ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde Savaş Akova'yı (28) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Murat K., polis ekiplerince yakalandı. Olaydaki gözaltı sayısı 3'e yükselirken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat K., tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen 12 Eylül'de saat 08.30 sıralarında Boğaziçi Mahallesi 2700 Sokak'a meydana geldi. İddiaya göre, Murat K., aralarında husumet bulunan Savaş Akova'yı konuşmak için yanına çağırdı. Akova, 35 RH 506 plakalı otomobiliyle buluşmaya gitti. Kentte asayişin sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla geçen günlerde İzmir polisinin iş yerine düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirilen Murat K.'nın, kendisini Akova'nın ihbar ettiğini düşündüğü, bu nedenle tartıştıkları iddia edildi. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., tabancayla Akova'yı göğsünden yaraladı. Akova kanlar içinde kalırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki ay önce baba olduğu belirtilen Akova, hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Akova'nın yakınlarına teslim edilen cenazesi toprağa verildi. Kaçan şüpheli Murat K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayet günü Murat K.'nın yanında bulunduğu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İki şüphelinin de ifadelerinden yola çıkan polis, Murat K.'yı dün akşam saatlerinde yakaladı.Gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Murat K.­ tutuklanırken diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
SOSYAL MEDYA FENOMENİNE UYGUNSUZ FOTOĞRAFINI ATTI, SAVCILIK 'KOVUŞTURMAYA YER YOK' DEDİ

SOSYAL MEDYA FENOMENİNE UYGUNSUZ FOTOĞRAFINI ATTI, SAVCILIK 'KOVUŞTURMAYA YER YOK' DEDİ

 Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Bensu Soral Demet Özdemir Ferhan Şensoy
Spor Nihat Özdemir Marcao
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mansur Yavaş Bekir Pakdemirli Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 20:54:05. #1.11#