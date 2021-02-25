Sokak ortasında kanlı infaz

Bilecik'te bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Vurulan şahsın hayata tutunması için polis ekipleri müdahalede bulunsa da şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

4 Eylül Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Sani Konuk (52) isimli vatandaş, silahla vurularak ağır yaralandı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Sani Konuk kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüphelinin Sani Konuk'un üzerine kurşun yağdırdıktan sonra araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Maktulün bir süredir Bozüyük'teki kardeşinin yanında yaşadığı öğrenildi.

ARANIYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelinin ve kaçtığı aracın plakasını belirlerken katil zanlısının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı