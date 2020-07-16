Sokak ortasında kadınların saç saça baş başa kavgası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokak ortasında kadınların saç saça baş başa kavgası

Eskişehir 2 Eylül caddesi üzerinde bir kadının, boşandığı kocasının yeni eşine saldırması ile çıkan saç saça baş başa kavgaya polis hemen müdahale ederek tarafları ayırdı.

Sokak ortasında kadınların saç saça baş başa kavgası
16.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:30

Eskişehir 2 Eylül caddesi üzerinde bir kadının, boşandığı kocasının yeni eşine saldırması ile çıkan saç saça baş başa kavgaya polis hemen müdahale ederek tarafları ayırdı. Saldırgan kadına uzaklaştırma cezası verildi.

Cadde üzerindeki Esnaf Sarayı AVM önünde yaşanan olay şöyle gelişti. Mustafa Ç.'nin eski eşi olan Çakır G. (41) ile annesi AVM önünde bulunurken, Mustafa Ç. ve yeni eşi Sultan Ç.'yi (30) gördü. Eski eş Çakır G., eski kocasının yeni eşi olan Sultan Ç.'ye saldırınca taraflar saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Kavga sırasında çevredekilerin müdahalesine rağmen taraflar ayrılmadı. Vatandaşları şaşırtan kavgada, yumruklar havada uçuştu. Bu esnada İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya hemen müdahale ederek tarafları ayırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, olayda ilk saldıran eski eş Çakır G.'ye uzaklaştırma cezası verildi.

Öte yandan kavgaya neden olan eski eş Çakır G., olay sırasında, "Bu kadın 20 yıldır eşimi elimden aldı. Bir yıldır çocuğa bakmak için eve uğramıyor" diye bağırırken defalarca çocuğa, "Turan, babanın yüzüne tükür" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu Güncel
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor Spor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi Dünya
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim Güncel
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce...
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı Magazin
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
10-15 kağıt toplayıcısı tek adama bıçak ve sopalarla saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı tek adama bıçak ve sopalarla saldırdı! O anlar anbean kamerada
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 'Opsiyonlanma' oyununa sakın kanmayın
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! "Opsiyonlanma" oyununa sakın kanmayın
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak
Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Özkan Uğur Selçuk Yöntem
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Darbe Şehit Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Sokak ortasında kadınların saç saça baş başa kavgası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 13:46:32. #1.15#
title