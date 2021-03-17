Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler

Antalya'da bir kadının sokak ortasında şiddet gördüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. O anlarda çevredeki esnafın ve olaya şahit olan vatandaşların saldırgana müdahale etmemesi dikkat çekti.

Son dönemlerde artan kadına şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Antalya'da çekilen görüntülerde bir kadın, kimliği belirsiz şahıs tarafından sokak ortasında yere yatırılıp darbedildi.

ŞİDDETE SEYİRCİ KALDILAR

Talihsiz kadın yattığı yerde aldığı darbeleri savuşturmaya çalışırken çevredeki vatandaşların ile esnafın olaya müdahale etmek yerine seyirci kalması dikkat çekti.

O ANLAR KAMERADA

Saldırgan bir süre sonra olay yerinden uzaklaşırken insanlıktan utandıran görüntüler başka bir kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.