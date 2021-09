Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Demetevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli Can ve Selim A. daha önce aralarında husumet olan Cumali ve Ramazan Y. kardeşlerin evinin önüne geldi. Can ve Selim A.'yı gören iki kardeş sokağa çıkınca aralarında bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında Selim, Can A. ile Cumali Y. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralanmayan zanlı Ramazan Y.'yi evinde gözaltına alırken 3 yaralı ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Selim A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis inceleme başlatırken olaydan geriye devrilmiş motosiklet ile olayda kullanılan iki bıçak kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe