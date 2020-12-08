Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu

08.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:42
Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu

Kırklareli'nde yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacaklarından vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırırken, polisler de henüz kimliği belirlenemeyen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Öğle saatlerinde Karakaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda yürüyen K.K.'nin yanına yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, tabancayla K.K.'nin bacaklarına ateş ettikten sonra kaçtı. K.K., bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından K.K., ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Borçluları tarafından önce tehdit edildi ardından kendi iş yerinde vuruldu
Borçluları tarafından önce tehdit edildi ardından kendi iş yerinde vuruldu
Son dakika: Tartıştığı şahıs tarafından vuruldu
Son dakika: Tartıştığı şahıs tarafından vuruldu
Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu
Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Okan Buruk Ersun Yanal Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:45:20. #1.14#
title