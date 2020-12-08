Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu
Kırklareli'nde yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacaklarından vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırırken, polisler de henüz kimliği belirlenemeyen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Öğle saatlerinde Karakaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda yürüyen K.K.'nin yanına yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, tabancayla K.K.'nin bacaklarına ateş ettikten sonra kaçtı. K.K., bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİS SALDIRGANI ARIYOR
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından K.K., ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı