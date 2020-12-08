Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu

Kırklareli'nde yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacaklarından vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırırken, polisler de henüz kimliği belirlenemeyen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.