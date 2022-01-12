Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu - Haberler
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Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu

Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kahramanmaraş'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir çocuk elektrik direğine tırmanarak kurtuldu.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir çocuk elektrik direğine tırmanarak kurtuldu. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde yolda yürüyen bir çocuk 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuk, canını kurtarmak için yakındaki elektrik direğine tırmandı. Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anı kaydetti.

Korku ve panik yaşayan çocuk, direğin başında köpekleri ayaklarıyla kovalamaya çalıştı. - KAHRAMANMARAŞ

Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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