: Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler

06.12.2019 23:05 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:01

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Levent Mahallesi'nde çeşitli yerlere bıraktıkları zehirli yiyeceklerle sokak köpeklerini zehirlediler. Mahalle sakinleri, vahşete tepki gösterdi.

Bandırma'nın Levent Mahallesi'nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokak hayvanlarını zehirli yiyecek vererek öldürdü. 9 köpeğin verilen zehirli yiyecekleri yemesi sonrası 3'ü hayatını kaybederken, 6 köpeğin Bandırma Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

MAHALLİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ!

Akşam saatlerinde sokakta köpeklerin can çekiştiğini ve ağızlarından köpük geldiğini gören mahalle sakinleri durumdan şüphelenerek yetkililere bildirdi. Bandırma Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan yetkililer gelene kadar bazı mahalle sakinleri zehirlenen köpeklere tuzlu su ve çiğ yumurta vererek kusturma yöntemiyle yedikleri zehirli yiyecekleri kusmasını sağladı. Daha sonra olay yerine gelen barınak görevlileri köpekleri Bandırma Belediyesine ait Hayvan Barınağı'na götürerek tedavi altına aldı.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Gece saatlerinde olayın olduğu yere gelen Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da yapılan vahşete tepki göstererek, olayı kabullenmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Tosun, "Çağdaş, modern insanların yaşadığı Bandırma'ya böyle bir durumu yakıştıramayız. Yaşanan bu vahşetin bir an önce aydınlatılmasını umut ediyorum. Biz de belediye olarak konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

BARTIN VE GAZİANTEP'TE DE 7 KÖPEK TELEF OLDU

Geçtiğimiz günlerde Bartın'da 2'si yavru 6 köpek, Gaziantep'te de doğumuna 10 gün kalan gebe bir köpek zehirlenerek telef edilmişti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu