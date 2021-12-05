Sokak köpekleri onu kornasından tanıyor

SİVAS (İHA) - Sivas'ta hayvansever Deniz Gölbaşı, haftada iki gün gittiği mesire alanında beslediği sokak köpeklerini kornayla çağırıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Deniz Gölbaşı, yaklaşık 3 yıldır sokak hayvanlarının karnını doyuruyor. Sakatatçı, kasap, lokanta gibi çeşitli yerlerden yiyecek alan Gölbaşı, kentin çeşitli yerlerindeki hayvanları besliyor. Haftada iki gün Paşabahçe mesire alanına giden Deniz Gölbaşı, arkadaşlarının da yardımıyla yaklaşık 80 sokak köpeğini besliyor, gelmediği günler için ise belirli noktalara kuru mama bırakıyor. Gölbaşı, hayvanlara geldiğini haber vermek için ise arabanın kornasına basıyor. Kornanın sesini duyan sokak köpekleri koşarak geliyor.

"80 tane sokak köpeğine bakıyorum"

Deniz Gölbaşı, yaptıkları işin çok meşakkatli olduğunu ancak daha sonra gönül rahatlığıyla evlerine gittiklerini söyledi. Gölbaşı, "Hayvanları besliyoruz. Bugün Paşabahçe mesire alanındayız, haftada 2 gün geliyoruz. Pandemi sürecinden beri yaklaşık 3 senedir sürekli geliyoruz buraya haftada 2 gün. Yemlerden alabilirsem alıyorum, mama alıyoruz ama yedek olarak koyuyoruz. Bizim gelmediğimiz gün aşağıya koyuyoruz, hayvanlar biliyor zaten yerlerini, gelmediğimiz günlerde oradan mamaları yiyorlar. Bu alanda 30'a yakın hayvan var. Bu sayı değişebiliyor sürekli ama şehir içinde de yaklaşık 80 tane sokak köpeğine bakıyorum. Eğer insanlar yapacak şeyler arıyorlarsa daha insani ve vicdani değer anlamında spor yapmak yerine gelsinler hayvanlara yem yardımı yapsınlar. Şimdi aşağıya ineceğiz yem koyacağız hem spor anlamında spor yapmak hem de ruhu güzelleştirmek anlamında manevi olarak işe yaradığını ya da varlığının diğer varlıklara hayat verme anlamında ben bunun çok ruhani bir değeri olduğunu düşünüyorum "dedi.

Köpekleri korna sesiyle çağırıyorlar

Gölbaşı, kornayla hayvanları çağırdıklarını belirterek, "Çok geniş bir alan olduğu için ister istemez çok dağınıklar. Durum böyle olunca kornayla 'Yemek geliyor' sesini algılamalarını sağladık. Bunu da birkaç defa yaparak buradaki hayvanlar bunu kapabildiler. Onları bu şekilde çağırıp besliyoruz. Sonrasında da yedek yiyeceklerini vererek görevimizi gerçekten yapmış olmanın huzuru ve sükunetiyle evlerimize dönüyoruz. Çok meşakkatli bir iş. İnsanlar soğuk diyor ama ben daha soğuğu algılayamıyorum. Karda kışta düşüyoruz, kalkıyoruz ama mücadelemiz bu masum canlar için pes etmiyoruz. Her zaman dediğim gibi bunlar bugün bu dünyada konuşamıyorlar belki ama bence öbür dünyada çok şey konuşacaklar. Onun için bence insanlar bu anlamda bunu da değerlendirmeliler diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS