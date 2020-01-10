10.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:53

Sokak köpekleri için Mamamatik yaptırdılar

TUNCELİ'de gönüllü olarak sokak hayvanlarının bakımını ve beslenmesini üstlenen Cihan Karaca, uzun zaman üzerinde çalıştığı sokak köpekleri için Mamamatik projesini, bir spor kulübünün sponsorluğunda hayata geçirdi. Hayvanseverler, kent merkezinde bir parka yerleştirilen Mamamatik makinesine attığı 1 TL karşılığında 200 gram mama alıp, hayvanların sokak köpeklerinin beslenmesine katkı sağlayabiliyor.

Kentte uzun yıllardır sokak hayvanlarının bakım, barınma ve beslenme sorunlarıyla ilgilenen ve bu yönde çalışmalar yapan Cihan Karaca, hazırladığı Mamamatik projesini kentte faaliyet gösteren Dersim Akademi Spor Kulübü'nün sponsorluğu ile tamamlayarak hayata geçirdi. Montajı tamamlanan ilk Mamamatik, kentin en işlek noktalarından çok sayıda sokak köpeğinin bulunduğu Seyit Rıza Meydanı'ndaki bir parka yerleştirildi. Mamamatik, günı şığı enerjisi ile çalıştığı için 24 saat boyunca açık kalabiliyor. Mamamatik'e hayvanseverler 1 TL demir para attığında 200 gram köpek maması alt kısmındaki kutuya düşüyor ve bölgede bulunan sokak hayvanları bu mamayı yiyebiliyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Cihan Karaca, amacının kış aylarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ben, Tunceli genelinde uzun zamandır sokak hayvanlarının sağlıklı beslenmesi ve korunması için çaba gösteriyorum. Sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için mutlaka beslenmeleri gerekiyor, bunun için de insan yardımına ihtiyaçları var. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmaları çok zor. Kafamda tasarladığım Mamamatik projesini Dersim Akademi Spor Kulübü'nün desteği ile tamamlayarak hayata geçirdik. Medeni toplumlarda olması gereken bir proje bu. Biz de bunu herkes yaygınlaştırsın diye bir adım olarak attık. Bizim gücümüz 1 tane yapmaya yetti, inanıyorum özellikle belediyeler bu projeleri destekler ve birçok yere bu Mamamatikleri yerleştirerek sokak köpeklerinin beslenme sorununu ortadan kaldırırlar. Maliyeti çok yüksek değil. Gün ışığı enerjisi ile çalıştığı için elektrik sorunu da yok"

Mamamatik'in yapımını üstlenen Dersim Akademi Spor Kulübü Başkanı Suat Başaran ise "Toplumumuz sokaktaki ve doğadaki bütün hayvanlara karşı empatisi ve duyarlılığı yüksek bir toplum. Özellikle sokak hayvanlarının barınma ve beslenmesi konusunda zaman zaman olumsuz durumlar oluyor her yerde. Biz bu proje ile 1 TL gibi sembolik para ile bilinçlendirmeyi ve sokak hayvanlarına karşı ilgilerinin artmasını sağlamak için bir adım attık. Görüyoruz ki vatandaş duyarlı ve bu cihaz kendi kendisini finanse ediyor. Atılan paralar ile sokak hayvanlarına mama alınıyor ve da bizi mutlu ediyor. Umarım belediyeler bu projeyi daha da geliştirir ve yaygınlaştırır."

KÖPEKLER İÇİN SUMATİK DE KURULDU

Yine Cihan Karaca tarafından tasarlanan Sumatik de Mamamatik cihazının 20 metre yakınına kuruldu. Karaca, şehrin şebeke suyuna bağlı sistemde alt tarafta suyun aktığı bir bölümün olduğunu, suyun bir küp içinde biriktiğini, sokak hayvanlarının da bu sudan içtiğini söyledi.

Kaynak: DHA