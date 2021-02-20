Sokak köpeğine saldıran pitbull köpeklerinin sahibine 20 bin 868 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sokak köpeğine saldıran pitbull köpeklerinin sahibine 20 bin 868 lira ceza

20.02.2021 13:26 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:30
Sokak köpeğine saldıran pitbull köpeklerinin sahibine 20 bin 868 lira ceza

ADANA'nın Karataş ilçesinde 2 'Pitbull Terrier' cinsi köpeğin sahilde bir sokak köpeğine saldırdığı görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılınca birçok hayvansever duruma tepki gösterdi.

ADANA'nın Karataş ilçesinde 2 'Pitbull Terrier' cinsi köpeğin sahilde bir sokak köpeğine saldırdığı görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılınca birçok hayvansever duruma tepki gösterdi. Görüntüleri inceleyen polis, köpeklerin sahibi olduğu tespit edilen Anıl Can Savur'a (24) 20 bin 868 lira idari para cezası kesti. Köpekler de koruma altına alınarak barınağa götürüldü.

Karataş ilçesi Harbiş Sahili'nde gezinen bir sokak köpeğine iki pitbull köpeğin saldırdı. Bu durumu görüntüleyen bir kişi, köpeklere müdahale etti, ancak çabası sonuçsuz kaldı. Görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılınca, büyük tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, pitbull köpeklerinin Anıl Can Savur'a ait olduğunu belirledi.

'İLK ÖNCE O KÖPEK SALDIRDI'Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anıl Can Savur'un evine giderek ifadesini aldı. Ekipler, Savur'a 'yasaklı ırk köpek sahiplenip besleme' ve benzer suçlardan toplam 20 bin 868 lira idari para cezası kesti. Kesilen cezanın ardından ise söz konusu iki köpek, ekipler tarafında el koyulduktan sonra barınağa yerleştirildi.

Anıl Can Savur'un emniyette verdiği ifadesinde ise, "Köpeklerimle sahilde geziyordum. O köpek birden saldırınca benim köpeklerim de ona karşılık verdi. Engellemeye çalıştım ama başaramadım. Köpeği bulup bakımını üstlendikten sonra geri bıraktım" dediği belirtildi.


Sokak köpeğine saldıran pitbull köpeklerinin sahibine 20 bin 868 lira ceza
Sokak köpeğine saldıran pitbull köpeklerinin sahibine 20 bin 868 lira ceza
Sokak köpeğine saldıran pitbull köpeklerinin sahibine 20 bin 868 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Celal Adan Kadir Topbaş Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokak köpeğine saldıran pitbull köpeklerinin sahibine 20 bin 868 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 13:30:30. #1.16#
title