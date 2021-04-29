Sokak köpeğine bıçakla saldırdılar, öldüremeyince kurşun yağdırıp kaçtılar

Sokak köpeğine bıçakla saldırdılar, öldüremeyince kurşun yağdırıp kaçtılar Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz kişiler dün akşam saatlerinde sokak köpeğine bıçakla saldırdılar, öldüremeyince kurşun yağdırıp kaçtılar.

Sokak köpeğine bıçakla saldırdılar, öldüremeyince kurşun yağdırıp kaçtılar

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz kişiler dün akşam saatlerinde sokak köpeğine bıçakla saldırdılar, öldüremeyince kurşun yağdırıp kaçtılar. Serik ilçesine bağlı Akçaalan mahallesinde meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı köpek mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından veterinere getirildi.

Olayı fark edip saldırganların yanına gelen Teslime Sarı, "ilk anda ne olduğunu anlamadım. Sevecekler sandım ama küfür edip kaçtılar sonra tekrar gelip ateş edip kaçtılar" dedi. Olay sonrası ihbar üzerine polis ekiplerine haber verdiklerini belirten Yusuf Sarı ise, " Akşam saat 9 gibi geliyorlar önce köpeğe bıçakla saldırıyorlar. Daha sonra tekrar dönüp geliyorlar beyaz bir arabayla üç ya da dört el silah sıktılar. Geldik köpek yaralı hatta bana sarıldı, kanlar içinde her tarafı komple kan olmuş. Ondan sonra köpeğe müdahale ettik baygınlık geçirdi. Sonra emniyete haber verdik" diye konuştu.

Teslime Sarı, Akşam beyaz bir araba geldiğini, elinde bıçak olan bir kişinin araçtan indiğini ve köpeğin yanına geldiğini belirterek " Biraz izledim geldim yanlarına hayır mı dedim bana küfür ve hakaret edip gittiler. Ben de ilk gördüğümde anlamadım sevdiklerini sandım. Acaba yanlış mı gördüm dedim. Dikkatlice baktım tekrar yanlarına geldim. Arabaya bindiler küfür ederek gittiler. Daha sonra tekrar geldiler. Ben yine dışardaydım. Onlar olduğunu bildim ama yerden kalkasıya köpeğe ateş ederek gittiler" dedi.

Yaralı köpek özel bir klinikte tedavi altına alınırken Veteriner Hekim Faruk Oğan, "Karın bölgesinin altından kurşun geçmiş. Dün gece hayati tehlike vardı ama şimdi hiçbir şey yok gayet iyi sağlıklı. Yarasında küçük bir sıyrık var, sıyırmış yani. Onun için tedavisine başladık. Durumu iyi şu anda gayet sağlıklı. İki ya da üç gün müşahede altında tutacağız. Sonra tekrar yaşam alanına bırakacağız ya da sahiplendireceğiz. Bunların sokakta kalmasını istemiyoruz ama yaşam alanları var. Böyle durumlar başlarına gelebiliyor. " diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ