Sokak köpeği 6 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak köpeği 6 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattı

Sokak köpeği 6 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ağabeyi ile birlikte oyun oynamak için sokağa çıkan 6 yaşındaki kız çocuğuna başıboş sokak köpeği saldırdı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ağabeyi ile birlikte oyun oynamak için sokağa çıkan 6 yaşındaki kız çocuğuna başıboş sokak köpeği saldırdı. Yere yatırıp üzerine çıktığı küçük kıza dehşeti yaşatan köpek çocuğu kafasından ve kulağından ısırırken, talihsiz kızın kafasına 9 kişi atıldı.

Olay, Stadyum Mahallesi Örnek Evler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki N.Y., 9 yaşındaki ağabeyi ile oyun oynamak için sokağa çıktı. Bu sırda çocukların yanına gelen bir sokak köpeği bir anda çocuklara saldırdı. N.Y. saldırıdan kaçamayınca köpek küçük kızı yere yatırıp üstüne çıktı ve kafası ile kulağından ısırdı. Kardeşini köpeğin ısırdığını gören ağabeyi T.Y. ise bağırarak yardım istedi. Sesi duyan ailenin komşusu Fadime Özdemir olaya müdahale edip birkaç dakikalık uğraşın ardından küçük kızı köpeğin altından almaya başardı.

Aile çocuklarını kanlar içinde görünce ne yapacağını şaşırdı

Köpekten kurtulan çocuk hemen ağabeyi ile koşarak evine gitti. Evde çay içtikleri sırada koşarak yanlarına gelen çocuklarından N.Y.'yi kanlar içinde gören baba Murat Yüksel ve anne Atiye Yüksel hemen çocuklarını araçlarına bindirerek Dinar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Burada küçük kızın kafasına 9 dikiş atılırken, kulağındaki ısırığa ise müdahale etti.

"Ben çocuğumu sokaktan bulmadım"

Olayın ardından polis ve belediyeye şikayetçi olduklarını söyleyen baba Yüksel, kızı ile oğlunun büyük korku yaşadığını kaydetti. Baba Yüksel, "Oğlum kızımı alarak koşarak eve geldi ve bir baktım kızım kanlar içinde. İsmini bilmediğim bir komşum çocuğumu köpeğin altından kurtarıyor. Bunun önlemini alsınlar. Benim çocuğumun başına gelen başka çocukların başına da gelebilir. Ben çocuğumu sokaktan bulmadım, kimse de bulmadı. Bunu kim besliyor, kim barındırıyorsa bunun önlemini alsın. Sorumlusu hesabını kanun önünde bana verecek" dedi.

Yara izleri olayın ciddiyetini gözler önüne sordu

Köpeğin saldırısına uğrayan N.Y. ise olaydan dolayı çok korktuğunu kaydederek dili döndüğünce yaşadığı dehşeti anlatmaya çalıştı. Köpeğin saldırısı sonrası ailesi tarafından hastanede fotoğrafları çekilen küçük kızın yara izleri ise olayın ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Olay sonrası bölgeye gelen belediye ekipleri saldırgan köpeği bulup barınağa götürmek için çalışma yaptı. - AFYONKARAHİSAR

Sokak köpeği 6 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattı
Sokak köpeği 6 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattı
Sokak köpeği 6 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, 1033 lira cezayla serbest bırakıldı
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, 1033 lira cezayla serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Vladimir Putin Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Ajda Pekkan Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sokak köpeği 6 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 09:48:12. #1.15#

title