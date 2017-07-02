Sokak Hayvanlarını Buzla Serinletiyor

AYDIN'da son yılların en sıcak günleri nedeniyle halkın büyük çoğunluğu evde kalmayı tercih ederken, sokaklar boş kaldı. Hayvansever Fırat Sert ise sıcakta bunalan sokak hayvanlarını buzlu su ile serinletmeye çalıştı.



Aydın'da güneş altında termometreler 48 dereceyi gösterirken, sokaklar bomboş kaldı. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise ağaç altları ve gölge yerleri tercih etti. Sıcak hava sokak hayvanlarına da zor anlar yaşattı. Aydın Hayvanseverler Derneği üyesi Fırat Sert ise sokak hayvanlarını buzlu suyla serinletmeye çalıştı. Sıcak günlerde buzdolabında dondurduğu buz kalıplarını sokak köpeklerinin sıcakta kaynayan sularına katarak onlara soğuk su içmelerini sağlayan Sert, "İncirliova Belediyesi'nin yaptırdığı mama ve su kaplarına geceleri mamalarını koyuyoruz. Gündüz Aydın'da Ege Bölgesi'nin en sıcak illerinden birisi olduğu için sokak hayvanlarının kaynayan suluklarına buz koyuyorum. Sıcak günlerde sokaktaki hayvanları biraz olsun serinletmek için mücadele veriyorum. İnsanlardan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istiyorum. İnsanlar kapı önlerine bir kap su koysa sokaktaki hayvanların ihtiyaçlarını giderebilir. Sokak hayvanlarına sahip çıktığımız için bazı insanlar kızıyorlar. Bize, 'Kedi, köpekle kafayı bozmuş' diyorlar. Ama unutulmamalı ki sokak hayvanları da bir can taşıyor. Bu sıcak günlerde onlara buzlu su vererek hayatta kalmalarını sağlıyorum. Bu da bana huzur veriyor" dedi.



- Aydın