Sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol kat ediyor
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Sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

İhlas Haber Ajansı / HİLAL KARA - Haberler | Güncel

Sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol kat ediyor Kendi imkanlarıyla her gün aldığı yiyeceklerle ormandaki sokak hayvanlarını besliyor Antalya'da gönüllü hayvan sever kadın sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol gelip Aksu ilçesindeki ormanlık alanda...

Sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Kendi imkanlarıyla her gün aldığı yiyeceklerle ormandaki sokak hayvanlarını besliyor

ANTALYA - Antalya'da gönüllü hayvan sever kadın sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol gelip Aksu ilçesindeki ormanlık alanda 20-25 sokak hayvanının yiyecek ve su ihtiyacını gideriyor. Yasemin Tareen, hayvanları beslemek için her hangi bir yerden yardım almadığının altını çizerek, "Kendi imkanlarımla günlük 100-150 TL yiyecek ve su alıyorum. Helali hoş olsun" dedi.

Yasemin Tareen Amerika'da büyümüş ve şu an Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde yaşamını sürdüren bir hayvan sever gönüllüsü. Antalya'nın Aksu İlçesi'nde bulunan ormanlık alandaki sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yok kat ederek sokak hayvanlarına yiyecek ve su taşıyor. Üstelik sokak hayvanlarını beslediği için kendisine yöneltilen tehdit ve hakaretlere aldırmadan, yavru köpekleri beslemeye devam ediyor.

Tareen, çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini, sokak hayvanlarının durumunun içler acısı olduğunu görünce, kendisini tamamen sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımına adadığını ifade etti. Tareen, sokaktaki ve ormandaki köpekleri beslediğini, tedavi ettirdiğini ve yuva edindirdiğini belirterek kendi imkanları doğrultusunda yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

İnsanların hayvanları sahiplendikten sonra sıkılıp ormanlara ve sokaklara terk ettiklerini kaydeden Yasemin Tareen, " Dileriz ki belediyelerin kısırlaştırma programları artar, petshop' lar kapatılır, illegal üreticilere ağır cezalar verilir. Hayvanlarını terk edenlere ağır cezalar gelir. Hayvanlara eziyet çok ciddi bir konu. Hayvanları besleyenlere saldırıları çok yaşıyoruz. Önüne geçilmesi için yasalar çıkar ve bize yardımcısı olurlar bu konuda" dedi.

Günlük 30-40 sokak hayvanına baktığını ve çok tepkiler aldığını kaydeden Yasemin Tareen, " Burada besleme yaparken köylüler üzerime yürüdüler, hakaret edenler oluyor. Bana bıçakla saldıran oldu. Köpekleri taşlıyorlar. Fakat yasalar hayvanları korunmadığı için çok bir şey olmuyor. Her gün hayvanları korumak adına mücadele veriyoruz. Bunlar bizi yıldıramadı. Tam aksine hayvanlara, hayvanların ne kadar mağdur olduğunu, onlara kötülük yapanların çok olduğunu gördükçe, daha da sarılıyoruz biz bu işe" şeklinde konuştu.

Sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol kat ediyor
Sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol kat ediyor
Sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol kat ediyor
Sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLAL KARA

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