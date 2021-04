Sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol kat ediyor Kendi imkanlarıyla her gün aldığı yiyeceklerle ormandaki sokak hayvanlarını besliyor Antalya'da gönüllü hayvan sever kadın sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol gelip Aksu ilçesindeki ormanlık alanda...